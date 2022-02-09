Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
New York borsası yükselişle açıldı. Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.
New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artarak 35.697,99 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,90 artışla 4.562,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 14.357,1 puana çıktı.
Bilanço sezonunda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri karşılamasıyla dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta da pozitif seyrini korudu.
Merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ederken analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.
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