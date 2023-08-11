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Ekonomi
AA 11.08.2023 22:30

Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinin ardından İngiliz bankası Barclays de bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz rezervi artışının devam etmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Barclays: Türkiye'nin döviz rezervi artışının devam etmesini bekliyoruz
[Fotograf: AFP]

Barclays'in raporunda, "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz. Seçimlerden bu yana TCMB, brüt rezervlerini 17 milyar dolar artırdı ancak yılın geri kalanında, sonbaharda mevsimselliğin tersine dönmesiyle trendin yavaşlayarak 2 milyar dolar daha artmasını bekliyoruz. Metodolojimiz, 2024'te rezervlerde 14 milyar dolarlık ek bir iyileşme daha olacağını gösteriyor. BAE'den finansman akışları, beklediğimizden daha önden yüklemeli bir şekilde gelirse döviz rezervlerindeki iyileşme daha büyük olacaktır." denildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinde de, "Seçimlerden önce TCMB, döviz kurundaki değer kaybının hızını sınırlamak için müdahalelerde bulundu. Bu durum da rezervlerde belirgin düşüşlere sebep oldu. Ancak kanıtlar, büyük kur müdahalelerinin artık sona erdiğini gösteriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü
Moody's, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibini övdü

Analizde, Türk lirasının piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, TCMB'nin de döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulandı.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 8'inci haftaya taşıdı

Bu arada, bu yılın mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler, 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8. haftaya taşınırken, son 2 ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından düşüşünü hızlandırarak 400 baz puanın altına gerilemişti.

Analistler, CDS seviyesinde yaşanan bu düşüşün yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini yansıttığını ifade etmişti. Piyasa göstergelerine yansıyan bu ilgi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yabancı yatırımcılarla bir araya geldiği JP Morgan Türkiye Ekonomik Forumu toplantısında da izlenmişti.

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