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Dünya
AA 11.08.2023 19:35

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybında tehlike görmüyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, rubledeki değer kaybının ithalat-ihracat dengesinden kaynakladığını belirterek, ülkedeki mali istikrara yönelik herhangi bir tehlike görmediklerini söyledi.

Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybında tehlike görmüyor
[Fotograf: AA]

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankası’nın iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını anımsatan Zabotkin, “Bu tedbiri kullanmayla ilgili deneyimlerimiz, döviz kuru seviyesi üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını, ancak dalgalanmalara ve piyasa korkularını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Söz konusu nedenden ötürü, Rus rublesindeki değer kaybı ve alınan önlemlerin tehlike yaratmayacağını belirten Zabotkin, “Mali istikrar için tehlike görme konusunda, hayır, bugün bir tehlike görmüyoruz. Ancak piyasadaki oynaklığı daha da artıracağımız bir durumdan kaçınmak istiyoruz. Buna göre de yıl sonuna kadar döviz alınımının askıya alınmasını mümkün görüyoruz.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak
Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durduracak

Zabotkin, Rus rublesindeki değer kaybının gerekçesine dair de değerlendirmelerde bulunarak, “Döviz kuru dinamiklerine gelince, hala mal ve hizmet ithalatı ve ihracatında olanların belirleyici olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Bankanın faiz kararlarının ruble üzerindeki etkisinin azaldığını anlatan Zabotkin, "Faiz oranının bir dizi değişken üzerindeki etkisi değişti. Bu özellikle de ruble döviz kuruyla ilgili ve faiz oranının ruble üzerindeki etkisi artık daha dolaylı bir durumda." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, 9 Ağustos’ta mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı almasına rağmen dolar-ruble paritesi Mart 2022’den bu yana bugün ilk defa 99 seviyesini aştı.

Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası'ndan ilave adımlar gelmemesi halinde, yükselen petrol fiyatları nedeniyle Moskova Borsası'na döviz girişi başlamadan önce dolar-ruble paritesinin 100 seviyesini aşabileceğini belirtiyor.

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