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Dünya
AA 11.08.2023 19:20

Almanya’da siyasetçilere yönelik saldırılar arttı

Almanya’da siyasetçilere yönelik saldırılar 2023’ün ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı.

Almanya’da siyasetçilere yönelik saldırılar arttı
[Fotograf: AA]

Alman hükümetinin Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin soru önergesine verdiği cevaba göre, 2023 ilk yarısında Federal Meclis’te (Bundestag) temsil edilen partilerin temsilcilerine yönelik 739 saldırı kayda geçti. Bu sayının geçen yılın aynı döneminde 392 olduğu anımsatıldı.

2022’nin ilk yarısında parti binalarına yönelik 214 saldırı gerçekleştirildiği, bu sayının 2023’ün ocak-haziran döneminde 281’e yükseldiği aktarıldı.

Bu saldırıların çoğunun siyasetçilere yönelik hakaret ve tehdit içerdiği kaydedildi.​​​​​​​

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