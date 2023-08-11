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Dünya
AA 11.08.2023 19:18

Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal etti

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören bir yasanın değerlendirilmesi için bir araya gelen Anayasa Mahkemesi heyeti, anayasaya aykırı bulduğu bu kanunun iptal edilmesine karar verdi.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararlarının gözden geçirilmesini öngören yasayı iptal etti
[Fotograf: Reuters]

Anayasa Mahkemesinin kararında, parlamentonun, yargı yetkisi ve güçleriyle ilgili herhangi bir konuda yasa çıkaramayacağı vurgulandı.

9 Ağustos'ta görev süresi sona eren koalisyon hükümeti tarafından 14 Nisan'da Ulusal Meclis'ten geçirilen söz konusu yasa, 5 Mayıs'ta Senato'da kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından imzalanmıştı.

Navaz Şerif ve Cihangir Tarin, mahkeme kararlarına itiraz etmeyi planlıyordu

Mahkemenin kararı, eski Başbakan Navaz Şerif ile 8 Haziran 2023'te "İstihkam-ı Pakistan Partisi (IPP)" adında yeni siyasi parti kuran Cihangir Tarin’in aktif siyasete geri dönme umutlarını zora soktu.

Siyasetten ömür boyu men edilen her iki ismin, söz konusu yasa ile haklarında verilen mahkeme kararlarına itiraz etmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.

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