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Dünya
AA 11.08.2023 17:50

Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde son dönemde iklim değişikliğinin de etkisiyle sel ve orman yangınları görüldü. Avrupa bu felaketlerle aynı anda mücadele ediyor.

Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölgesel Sağlık, Afet, Kriz ve İklim Birimi Başkanı Andreas Weissenberg, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan aşırı ve öngörülemez iklim olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hans Fırtınası nedeniyle İskandinav bölgesi ve özellikle Norveç'te şiddetli rüzgar, yoğun yağmur ve toprak kaymaları görüldüğünü kaydeden Weissenberg, bu yüzden elektrik hatlarının devrildiği ve yolların kapandığını söyledi.

Weissenberg, "Hans Fırtınası'nın vurduğu Norveç'te 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Norveç Kızılhaçı, bunun daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğunu ve eş zamanlı çok sayıda yerel acil durum olduğunu bildirdi." dedi.

Slovenya'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana yaşadığı en kötü felaket

Slovenya'da yaşanan şiddetli yağmurların ülkenin üçte ikisini etkilediğini ve binlerce insanı evlerinden çıkmaya zorladığını belirten Weissenberg, "Seller, Slovenya'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana yaşadığı en kötü felaket, insanları öldürdü, köprüleri, yolları ve evleri yıkarak tahminen 500 milyon avroluk hasara yol açtı." dedi.

Avrupa hem sel hem de orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Weissenberg, Gürcistan'ın kuzeybatısında geçen hafta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, Gürcistan Kızılhaçı'nın, etkilenen insanlara ilk yardım ve psikososyal destek sağlamak için ekipleri harekete geçirdiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar Portekiz'de orman yangınlarına neden oldu

Portekiz'de yaşanan aşırı sıcakların ülkenin güney ve orta kesimlerinde orman yangınlarına neden olduğunu vurgulayan Weissenberg, 70 bin hektar alanın yandığı köylerden 1400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Weissenberg, Avrupa'daki Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin aşırı hava olaylarına hazırlanmak ve bu konudaki riskleri azaltmak için topluluklarla birlikte hareket ettiğini de kaydetti.

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