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Dünya
AA 11.08.2023 17:13

Norveç şiddetli yağışlar yüzünden daha fazla kişiyi tahliye edebilir

Norveç'te, günlerdir süren şiddetli yağışların ülkenin güneydoğusundaki nehir ve göllerdeki su seviyelerini yükseltmesinin ardından, bölgeden daha fazla insanın tahliye edilebileceği duyuruldu.

Norveç şiddetli yağışlar yüzünden daha fazla kişiyi tahliye edebilir

Hans Fırtınası ve şiddetli yağışlar sebebiyle toprak kayması, sel ve taşkın gibi olayların yaşandığı Norveç'te, nehir ve göllerdeki su seviyeleri yükselmeye devam ediyor.

Yetkililer, en çok etkilenen bölgelerden biri olan Honefoss'taki Begna Nehri'nin su seviyesinin yükselmesiyle oluşabilecek toprak kaymaları riski nedeniyle buradan daha fazla insanı tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.

Söz konusu bölgeden bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600 kişinin tahliye edildiği bilgisi verildi.

"Su seviyesindeki artış bir süre daha devam edecek"

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü görevlisi Ivar Berthling, Honefoss'taki su seviyelerinin normalden 2,5 metre daha yükseldiğini ve bu artışın bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Norveçli yetkililer, dün, su altında kalması sonucunda işlevini kaybeden ve kontrollü bir şekilde patlatmayı düşündükleri Braskereidfoss Hidroelektrik Santrali'nin, taşkınlarda kısmen yıkıldığını bildirmişti.

Açıklamada, Norveç'in en uzun nehri Glomma'nın üzerine kurulu Braskereidfoss Hidroelektrik Santrali'nin kendiliğinden yıkılması sonucunda, bölgedeki su seviyesinin aşamalı olarak dengeleneceği belirtilmişti.

Baraj kapağının açılamaması nedeniyle sel riskiyle karşı karşıya kalan bölgede yaşayan 1000'den fazla kişi dün tahliye edilmişti.

Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası nedeniyle Norveç'in güneyindeki doğal afet alarmı en yüksek seviyede tutulmuştu.

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