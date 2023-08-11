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Dünya
AA 11.08.2023 17:04

Kazakistan, Rusya’dan yasa dışı tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattı

Kazakistan, Rusya’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini önlemek için kara yoluyla tahıl ithalatı yasağını 6 aylığına daha uzatma kararı aldı.

Kazakistan, Rusya’dan yasa dışı tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattı
[Fotoğraf: GettyImages]

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Serik Jumangarin başkanlığında düzenlenen kurumlar arası toplantıda katılımcılar, 10 Nisan'da alınan kara yoluyla tahıl ithalatı yasağının bazı istisnalar dışında 6 ay daha uzatılması konusunda anlaştı.

Rusya’dan kaçak yollarla ülkeye sokulan tahıl girişini önlemek için alınan karar kapsamında bu sefer sadece kara yoluyla değil demir yoluyla da yapılan tahıl ithalatına yasak getirilecek.

Kazak basınındaki haberlerde, kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan Rus tahılının Özbekistan, Afganistan ve Tacikistan başta olmak üzere üçüncü ülkelere ucuza satıldığı bildirilmişti. Bu durumun Rusya gibi tahıl ihracatçısı olan Kazakistan’daki yerli üretimi ve iç pazarı olumsuz etkileyerek ekonomiye zarar verdiği kaydedilmişti.

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