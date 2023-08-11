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Dünya
AA 11.08.2023 16:54

ABD, hükümet yetkililerin e-postalarının çalınmasında Microsoft’un rolünü araştıracak

ABD, hükümet yetkililerin e-postalarının Çinli bilgisayar korsanları tarafından çalınmasında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un rolünün olup olmadığını inceleyecek.

ABD, hükümet yetkililerin e-postalarının çalınmasında Microsoft’un rolünü araştıracak
[Fotoğraf: Depo Photos]

Bloomberg'in haberine göre, Oregon Senatörü Ron Wyden’ın Microsoft'un soruşturtulması çağrısında bulunmasının ardından ABD'deki hükümet yetkililerinin e-postalarının çalınmasında Microsoft’un rolünün bulunması ihtimalinin araştırılacağı belirtildi.

Wyden, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly’den Microsoft'un soruşturulmasını ve şirketin "ihmalkar siber güvenlik uygulamasından" sorumlu tutulmasını talep etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Wyden'ın çağrısı üzerine, ABD Siber Güvenlik İnceleme Kurulunun (CSRB), bulut bilişim risklerini inceleyeceği açıklandı.

Microsoft, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Çinli Storm-0558 adlı hacker grubu

"Storm-0558" adlı Çinli hacker grubun, istihbarat toplama amacıyla ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns ile Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel J. Kritenbrink'ın elektronik postalarını ele geçirdiği duyurulmuştu.

Çinli hacker grubu daha önce Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının e-postalarını da ele geçirmişti.

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