Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2023 15:57

Askerlere timsah saldırdı, Savunma Bakanlığı kusurlu bulundu

Avustralya federal çalışanlar tazminatı kurumu ve güvenlik düzenleyicisi Comcare, 2021'de 2 Avustralya askerinin timsah saldırısına uğramasından, Avustralya Savunma Bakanlığını sorumlu tuttu.

Askerlere timsah saldırdı, Savunma Bakanlığı kusurlu bulundu
[Fotograf: AP]

Comcare, askerlerin timsah saldırısına uğraması olayında kusurlu bulduğu Savunma Bakanlığını, "çalışanlarını eğitmemekle ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamamakla" itham etti.

Avustralya Savunma Bakanlığının ayrıca, federal iş sağlığı ve güvenliği yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Olaydan sorumlu tutulan Bakanlığın, 1,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

6 Ağustos 2021'de 2 Avustralya askeri, Queensland eyaletinde balık tutarken yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğramıştı. Askerlerden biri vücuduna ciddi yaralar almış, diğerinin kolu kopmuştu.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
MS'e neden olan virüse karşı ilk aşı geliştiriliyor: Beyin iltihabını engelleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Norveç şiddetli yağışlar yüzünden daha fazla kişiyi tahliye edebilir
17:13
Zelenskiy: Yolsuzluk nedeniyle tüm bölge askeri komiserlerini görevden alıyoruz
17:11
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
17:04
Kazakistan, Rusya’dan yasa dışı tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattı
17:03
Rusya Merkez Bankası : Ülkeye yönelik yaptırımlar 2026’ya kadar sürecek
17:02
İsrail'in engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı
Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı
Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı
FOTO FOKUS
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ