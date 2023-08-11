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Dünya
Independent 11.08.2023 14:12

Arabada bırakılan 3 aylık bebek sıcaktan öldü

ABD'nin Houston şehrinde sıcaklıkların fırladığı amansız sıcak hava dalgası sırasında arabanın içinde bırakılan üç aylık bebek öldü.

Arabada bırakılan 3 aylık bebek sıcaktan öldü
[Fotoğraf: Fox 26]

İsmi açıklanmayan anne, 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte akıl sağlığı polikliniğini ziyaret ediyordu. Anne tesisten ayrıldığında erkek bebeğini ısınan arabanın içinde tepkisiz halde bulduğunu söyledi.

Houston polisi salı günü saat 15.25 civarında Harris Akıl Sağlığı ve Zihinsel ve Gelişimsel Engelliler Merkezi'ne intikal etti. 

Bebeğin Houston'daki bunaltıcı günde araçta ne kadar süre kaldığını ya da camların açık olup olmadığını söylemeyen Polis Şefi Yardımcısı Yasar Bashir, çocukların arabada asla gözetimsiz bırakılmaması gerektiğine dair sert bir uyarıda bulundu.

Adli Tıp Bürosu bebeğin ölüm nedenini henüz belirlemezken herhangi bir yasal suçlamada bulunulmadı.

Bu yıl 16'ncı vaka

ABD'deki Ulusal Güvenlik Konseyi'ne (National Safety Council) göre bu olay, bu yıl ısınan bir araçta öldüğü bildirilen 16'ncı çocuk vakası.

Konsey'in internet sitesine göre, her yıl 15 yaşın altında ortalama 38 çocuk araçta bırakıldıktan sonra sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD'nin neredeyse her eyaletinde 1998'den bu yana en az bir kişi bu şekilde öldü. En yüksek ölümler, her iki yıl da 53 çocuğun bir araçta bırakıldıktan sonra sıcaktan hayatını kaybettiği 2018 ve 2019'da gerçekleşti.

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