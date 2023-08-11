Çok Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.08.2023 13:54

Nijerya'da bu yıl seller nedeniyle 7 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), ülkede bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 binden fazla kişinin yerinden olduğunu duyurdu.

Nijerya'da bu yıl seller nedeniyle 7 binden fazla kişi yerinden oldu
[Fotograf: Reuters]

NEMA Planlama, Araştırma ve Tahmin Direktörü Fatima Kasim, yaptığı açıklamada, nisandan bu yana 10 eyalette toplam 34 bin 983 kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kasim, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 bin 353 kişinin yerinden olduğunu kaydederek 1679 evin yıkıldığını ve 866 hektar arazin tamamen hasar gördüğünü ifade etti.

Bugüne kadar 5 kişinin seller nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kasim, 75 kişinin yaralandığını söyledi.

Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Seller nedeniyle ülke ekonomisi 7 milyar dolar zarara uğramıştı.

ETİKETLER
Nijerya Sel
Sıradaki Haber
Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 14 bin kişi tahliye ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
İstanbul'da 3 saat arayla iki metrobüs kazası
14:07
Saldırı girişimi önlendi, 12 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki tahliye hortumunda sızıntı tespit edildi
14:01
Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadının yargı süreci devam ediyor
13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
13:52
Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 14 bin kişi tahliye ediliyor
Tlos Antik Kenti tiyatrosu yeni oyunlar için hazırlanıyor
Tlos Antik Kenti tiyatrosu yeni oyunlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ