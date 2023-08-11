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Dünya
AA 11.08.2023 13:49

Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 14 bin kişi tahliye ediliyor

Polonya'nın doğusundaki Lublin'de yaşayan yaklaşık 14 bin kişiye, kentte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması üzerine tahliye uyarısı gönderildi.

Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 14 bin kişi tahliye ediliyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Polonya medyasına göre, Lublin'deki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle yaklaşık 14 bin kişiye yapılan uyarının ardından bu sabah yerel saatle 07.00 itibarıyla başlayan tahliyeler saat 11.30'da sona erecek.

Tahliye edilenleri kentteki bir stadyuma götürmek üzere otobüsler kaldırıldı. Ayrıca bölgedeki anaokulları bugün tatil edildi.

Engelliler ve bakıma muhtaç kişiler için özel düzenlemeler yapıldı.

Belediye Başkanlığı, şehrin bombadan etkilenebilecek kısmının 11.30'dan itibaren tamamen trafiğe kapatılacağını ve toplu taşıma araçlarının diğer noktalara yönlendirileceğini duyurdu.

Bombanın imhası ve kaldırılma işlemlerinin öğleden önce bitmesi bekleniyor.

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