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Dünya
AA 11.08.2023 13:57

Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadının yargı süreci devam ediyor

Avustralya'da kripto para şirketi "crypto.com"dan hesabına yanlışlıkla yaklaşık 10,5 milyon dolar yatırılan ve paranın bir kısmını harcayan Thevamanogari Manivel, tutuklu yargılanıyor.

Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadının yargı süreci devam ediyor

The Age gazetesinin haberine göre, 209 gündür tutuklu yargılanan Manivel, "haksız elde edilen bir geliri sorumsuzca harcama"ya ilişkin suçlamaları kabul etti.

Avustralya'da yaşayan ve hesabına yanlışlıkla yaklaşık 10,5 milyon dolar yatırılan Malezyalı kadının, crypto.com ile anlaşarak 8 milyon dolardan fazla parayı şirkete iade ettiği açıklandı.

Mahkemenin, yanlışlıkla yatırılan parayı farklı banka hesaplarına aktararak Malezya'ya kaçmaya çalışan Manivel hakkındaki kararını eylülde vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Manivel, banka hesabından, 2021 yılında başkasına ait bir kripto hesabına 100 dolar yatırıldığını fark etmiş ve paranın iadesi için crypto.com şirketine başvurmuştu.

İade işlemini yapan firma çalışanının 100 dolar yerine, yanlışlıkla 10 milyon 474 bin dolar yatırdığını gören Manivel, parayı diğer banka hesaplarına aktarmış ve harcamaya başlamıştı.

Şirket, söz konusu hatayı olaydan yaklaşık 6 ay sonra fark etmiş, paranın yatırıldığı bankayla iletişime geçerek Manivel'e ulaşmaya çalışmıştı.

Thevamanogari Manivel, ocakta Malezya'daki banka hesabına yaklaşık 2 milyon dolar transfer etmiş, birkaç hafta sonra ülkesine kaçmaya çalışırken polis tarafından Melbourne Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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