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Dünya
AA 11.08.2023 17:00

İsrail'in engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı

İsrail’in çıkardığı zorluklara ve engellere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 50 bin kişinin cuma namazı kıldığı duyuruldu.

İsrail'in engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinde sıkı şekilde kimlik kontrolü uygulamasına devam etti.

İsrail'in bu engellerine rağmen Müslümanların cuma namazı için Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekilerek, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin namaz kılanların sayısına dair verdiği bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Mescid-i Aksa'da bugün yaklaşık 50 bin kişi cuma namazını eda etti.

İsrail güçleri Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresinde konuşlanarak namaz kılmaya gelenleri sıkı kimlik kontrolüne tabi tutuyor.

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İsrail Mescid-i Aksa
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