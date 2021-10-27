Karadeniz ve Marmara'daki balık bolluğu tezgahlara da yansıdı. Etiketlerde yazan fiyatlar geçen seneye göre daha makul...

"Boğazın prensi" olarak adlandırılan lüferin geçen yıl tanesi 80 ila 100 liradan alıcı buluyordu. Bu sene 45 liradan satılıyor.

İstavrit, mezgit ve hamsinin kilosu ise 25 lira.

Fiyatlar bu yıl daha uygun olsa da kötü hava koşullarından olumsuz etkilenebiliyor.

Balığın fazlalaşması ve fiyatlar, talebi de arttırdı.

Balıkçılar bu sene her türlü balığın bol olduğunu ve vatandaşların tüm balıklara talebinin olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde de balık bolluğunun devam etmesi bekleniyor.