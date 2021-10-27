Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzine 25 kuruş indirim
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Benzine bu geceden geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan paylaşımda 28 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinin litresinde 25 kuruş indirim yapılacağı belirtildi.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) October 27, 2021
28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 25 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.
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