Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan paylaşımda 28 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinin litresinde 25 kuruş indirim yapılacağı belirtildi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 25 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) October 27, 2021

Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.