Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'in 6 bin 132 personel alımı için başvurular başladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 6 bin 132 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu.
5 Kasım'a kadar sürecek başvurular, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı
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