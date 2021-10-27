Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 6 bin 132 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

5 Kasım'a kadar sürecek başvurular, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.