Türkgözü Gümrük Kapısı, Türkiye'nin Orta Asya'ya acılan üç önemli noktasından biri.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan üç önemli noktasından biri olan Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan geçen yıl toplam 26 bin tır giriş çıkış yaptı. 2021'in ilk 9 ayında ise bu rakam 34 bini geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernleştirilmesi için harekete geçti. 100 milyon liralık proje ile gümrük kapısı yeniden inşa edilecek.

Proje ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın 18 bin metrekare olan alanı 24 bin metrekareye çıkarılacak.

İnşaat tamamlandığında ticaret çok daha hızlı hale gelecek.

Plaka okuma sistemi, bagaj x-ray sistemi dahil, genel tek pencere sisteminin uygulanacağı kapıda, geçiş işlemi kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilecek.

Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Haber: Mustafa Birdir