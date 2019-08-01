Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürme kararını değerlendirdi.

Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/OMWibyJeQs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 1, 2019

Dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber