Cointelegraph Almanya’nın haberine göre gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, alım-satım veya dijital cüzdan gibi hizmetleri sağlayan kripto para şirketleri, operasyonlarını sürdürebilmek için Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin) tarafından düzenlenecek bir lisans almak zorunda olacak.

Uygulama, 1 Ocak 2020 itibarıyla Almanya’daki kripto para varlıklarının devlet tarafından resmen “finansal enstrüman” olarak kabul edilmesiyle başlayacak.

Almanya Federal Meclisi Bundestag’da yer alan Hür Demokratik Parti üyesi Frank Schäffler, lisans şartına karşı çıktı. Yeni uygulamanın yerel ölçekli yeniliği baltalayacağını ileri süren Schäffler, kripto para şirketlerinin Almanya’dan uzaklaşıp diğer Avrupa Birliği ülkelerine yöneleceğini savundu.

Bunun yanında Hengeler Mueller Hukuk Bürosu ortaklarından Christian Schimes, lisans zorunluluğunun kripto para endüstrisini daha ileriye götürüp büyütecek bir netlik getireceğini öne sürdü.

Güvenilir bir yasal çerçeve eksikliği nedeniyle, özellikle büyük şirketlerin henüz blok zinciri alanına beklenen ölçüde yatırım yapmadığının altını çizen Schimes, kripto para varlıklarının resmen finansal enstrüman olarak tanınmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA