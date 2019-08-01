Ailesi, Ravindranath adlı çocuğu çenesinin sağ tarafındaki şişlikle en yakın diş hekimine götürdü. Burada Ravindranath'a çekilen tomografide, irili ufaklı 526 dişin alt çenedeki tümör içinde gömülü olduğu tespit edildi.

Doktorlar, beş saat süren ameliyatta, Ravindranath'ın çenesindeki dört santime üç santim büyüklüğündeki tümörü keserek içerdeki dişleri çıkardı.

"En küçük dişin bile kökü ve minesi vardı"

Profesör Prathibha Ramani, "kompaund komposit odontoma" olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravindranath'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0,1 ile 15 milimetre arasında değiştiğini belirtti.

Ramani, "İstiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı. En küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı" dedi.

Ailesi, çocukları 3 yaşındayken alt çenesinin sağ tarafında şişlik fark ettiklerini, devlet hastanesine götürdüklerini ancak tanı konulmadığını öne sürdü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde, 2014'te 17 yaşındaki gencin üst çenesine gömülü 232 diş çıkarılmıştı.

Kaynak: AA