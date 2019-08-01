Ziraat Bankası'nın faiz indirme kararının ardından Vakıfbank'tan da faiz indirimi geldi. VakıfBank konut ve bireysel kredi faizlerinde indirime gitti.

Buna göre, VakıfBank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Banka, konut projelerindeki faiz oranını kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79'a indirdi.

Ayrıca, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı maaş müşterileri için yüzde 1,49'a, diğer müşteriler için yüzde 1,59'a çekildi.

Kaynak: TRT Haber