Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı.

Buna göre, Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. 500.001 ile 1.000.000 arası kredilerde ise 180 ay vadeli faiz oranı 1,19 olarak belirlendi. 1 milyon liranın üzerindeki kredilerde 180 aylık faiz oranı 1,39 olarak bildirildi.

Ziraat Bankasından maaş alan müşteriler için 60 ay vadeli tüketici kredisinde faiz oranı ise yüzde 1,49 olarak açıklandı. Diğer müşteriler için ise 1,59 olarak belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Erken kapama ya da ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak." denildi.

Kurumsal faiz oranında da indirim yapıldı. Kredi değerlendirme notu A olan firmalar için faiz oranı yüzde 17 olarak düzenlendi.

VakıfBank konut ve bireysel kredilerde faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası'nın faiz indirme kararının ardından Vakıfbank'tan da faiz indirimi geldi. VakıfBank konut ve bireysel kredi faizlerinde indirime gitti.

Buna göre, VakıfBank, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi.

Banka, konut projelerindeki faiz oranını kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79'a indirdi.

Ayrıca, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı maaş müşterileri için yüzde 1,49'a, diğer müşteriler için yüzde 1,59'a çekildi.

Kaynak: TRT Haber