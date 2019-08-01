DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, yaptığı yazılı açıklamada, Iğdır'da 2003 yılından bugüne kadar 3 sulama tesisinin yapımını tamamladıklarını belirtti.

Sulama tesisleriyle 111 bin 191 dekar arazinin daha uygun şartlarda sulanmasının sağlandığını ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"Tarım arazilerine yönelik yapılan sulama projeleriyle çiftçiler yıllık 58 milyon lira zirai gelir artışı sağladı. Yapımı tamamlanan 19 dere ıslahı ile 58 adet yerleşim yeri ve 6 bin 580 dekar arazi taşkınlardan korundu. Bugüne kadar 356 milyon lira harcanan Iğdır İçme suyu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan arıtma tesisi ile günlük 125 bin metreküp su arıtılacak. Iğdır merkezine ait kısmı tamamlanan ve diğerleri de ağustos 2019 sonuna kadar tamamlanacak olan 165 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla projenin nüfus projeksiyonuna göre 350 bin 770 kişinin ihtiyacını karşılayacak. Iğdır şehir merkezine, Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerine, Halfeli, Melekli, Hoşhaber beldelerine bunlara bağlı 70 köye yıllık 26,80 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir."

Dündar, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayan 7 gölet yapıldığını hatırlatarak, 17 bin dekar tarıma elverişli arazinin sulanmasının temin edileceğini aktardı.

Proje yapımı tamamlanan Tuzluca Ünlendi Barajı ile 98 bin 620 dekar zirai arazinin sulanacağına işaret eden Dündar, "Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır, işin inşaat maliyeti, 2019 yılı fiyatlarıyla 300 milyon liradır. Sulama tesisi yapıldığında, Tuzluca ilçesine bağlı 19 köyün arazileri bu sulamadan faydalanacaktır. Iğdır'daki 220 adet yerleşim yeri taşkın yönünden irdelenecek ve taşkın riski olan yerleşim birimlerine ait taşkın koruma projeleri hazırlanacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2019 yılları arasında Iğdır'a toplam 626 milyon lira yatırım yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA