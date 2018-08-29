Bakan Albayrak: Gayrimenkulde dövizle kiralama ve satış sona erecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa dönüşü gazetecilere açıklamalar yaptı.

Dövizle kiralama sona erecek

Alışveriş merkezleri (AVM) ve gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için çalışma başlattıklarını belirten Bakan Albayrak, çalışmanın en kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'ye karşı topyekün bir saldırı olduğunu ifade ederek, süreçten ders çıkardıklarını, güçlü bir yapıya kavuşmak için bunu fırsat gördüklerini dile getirdi.

Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tüm yapısal reformları, kısa-orta ve uzun vadeli stratejileri, mevzuat değişikliklerini hayata geçireceğiz" dedi.

"Türkiye trenini kaçıran zarar eder"

Bakan Albayrak, doların küresel sistemde güvenilir olmaktan çıktığının da altını çizdi.

Bazı ülkelerle yatırım konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Albayrak, "Türkiye trenini kaçıran zarar eder" ifadesini kullandı.

"Türkiye ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur"

Reel sektöre destek mesajı veren Bakan Albayrak, "Türkiye'nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur. Kimsenin kesmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

"Bir daha vergi affı veya barışı yok"

Albayrak, Bakanlığı döneminde bir daha vergi affı veya barışının olmayacağına da dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber