TCMB, Bankalararası Para Piyasası gecelik vadedeki işlemlerde bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkarıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Türk savaş pilotundan F-35 ile ABD'de ilk uçuş
Ercan Havalimanı'ndaki grev nedeniyle KKTC'de uçuşlar durduruldu
Burkina Faso'da akaryakıt krizi büyüyor
İsveç'te düzenlenen yarışmada Türk öğrenciden büyük başarı
Nida Tunus Partisi'nden Cumhurbaşkanı Sibsi'ye acil toplantı çağrısı
Adalet Bakanı Gül'den Gazoz ve Anagöz'e tebrik
Babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu