  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.339
    EURO 7.418
  • BIST 93866.94
    ALTIN 244.407
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

TCMB, Bankalararası Para Piyasası gecelik vadedeki işlemlerde bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkarıldığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Merkez Bankasından yeni hamle

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER