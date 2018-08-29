Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TUSAŞ arasında mutabakat zaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Genel Müdürlüğün ev sahipliğinde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yetkileri ile hava aracı sertifikasyon süreçlerini konu alan toplantı yapıldı.

Toplantıda, "T625 Genel Maksat Helikopteri Sertifikasyonu" öncelikli olmak üzere gelecekte özgün tasarım ve üretimi yapılacak hava araçlarının sertifikasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi konuları ele alındı. Toplantının ardından SHGM ve TUSAŞ arasında ele alınan konuları içeren mutabakat zaptı imzalandı.

SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Türkiye'nin hava araçlarının uçuşa elverişlilik sertifikasyonu ile ilgili özgün iş ve çalışma modellerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda iş birliğine gidilecek.

Tasarım ve üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen her hava aracının sertifikasyonu, Türk sivil havacılık otoritesi olarak SHGM tarafından yapılıyor.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olarak TUSAŞ'ın tasarlayarak prototip üretimi üzerinde çalışılan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin sertifikasyon süreci de SHGM tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA