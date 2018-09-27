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Antalya'da 7 bin 429 çiftçiye bedava elektrik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada üreticilerin enerji maliyetini düşürmek için kurduğu 2 megavat gücündeki güneş enerjisi santraliyle çiftçilere destek oluyor.

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Antalyada 7 bin 429 çiftçiye bedava elektrik

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen güneş tarlalarında yılda yaklaşık 3 milyon kilovatsaat elektrik üretiliyor. Üretilen elektrikten elde edilen gelir, sulama birliklerinin enerji giderinde kullanılıyor.

Bu çerçevede 2 yılda sulama kooperatiflerine 4 milyon 630 bin liralık enerji desteği verildi. Bu sayede 7 bin 429 çiftçi ailesine, sulama suyunda kullandığı elektrik bedavaya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi, BAKA işbirliği ile gerçekleştireceği 3'üncü Etap Güney Enerji Santrali Projesi'ne de yakında başlıyor. Yine Döşemealtı'nda 3 megavat kurulu güce sahip olacak santral tamamlandığında, Büyükşehir Belediyesinin güneşten elde ettiği elektrik üretimi 2 megavattan 5 megavata yükselecek.

Kaynak: AA

Etiketler: tarım, destek, çiftçi, antalya
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