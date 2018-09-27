Ulaştırma Bakanı Turhan: Yerli ve milli uçaklar hayal değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 12. Uluslararası sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu'nun (ISTANBUL AIRSHOW 2018) açılışında konuştu.

Turhan, etkinliğin dünya havacılık sektörü ve havacılık endüstrisini bir araya getiren önemli bir fuar olduğunu söyledi.

"Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Turhan, Türkiye'nin havacılık altyapısı ve uluslararası kabiliyetlerinin her geçen gün arttığını, bununla birlikte kullandıkları teknolojinin de milli olması için büyük gayret sarf ettiklerini vurguladı.

"Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız, teknolojiyi ithal eden ülke olmak yerine; teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmaktır" diyen Turhan, şunları söyledi:

"Çok şükür, yerli ve milli hava araçları üretiminde çok büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda, yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması artık bir hayal değil, inşallah o günleri de göreceğiz. Bizim hayallerimiz, birilerinin kabusu olsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Havacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inandığım bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Geçmişteki her dönemin bir isimle adlandırıldığını, bu dönemin iletişim çağı diye tanımlandığını dile getiren Turhan, "İlk insandan bugüne, insanoğlunun geride bıraktığı tüm çağlara tek bir isim verilecek olsaydı, benim tercihim 'ulaşım' olurdu" diye konuştu.

Turhan, geçmişten bugüne devlet ve milletlerin ulaşıma verdiği önemden bahsederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemiz, medeniyetlerin beşiği bir 'köprü ülke' olmasaydı, geçmişten günümüze, bu kadar saldırıya maruz kalır mıydı acaba? Meseleyi daha özele ve daha güncele getirecek olursak dünyanın en büyük hava limanlarından birini yapmaya kalkmasaydık, milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalır mıydık?"

"Havacılıkta tarihi başarılara imza attık"

Turhan, köprü ülke Türkiye'yi kara yolundan demir yoluna, limanlardan havaalanlarına kadar 16 yıldır ulaşım noktasında taçlandırdıklarını belirterek, havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attıklarını vurguladı.

Son 16 yılda havalimanlarında yıllık hizmet verilen yolcu sayısının 35 milyondan 195 milyona çıktığını, dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladıklarını dile getiren Turhan, daha önce 60 noktaya uçulduğunu anımsattı.

Havayollarındaki uçak sayısının 162'den 510'a yükseldiğini, faal havaalanı sayısını 26'dan 55'e ulaştırdıklarını anlatan Turhan, sivil havacılık anlaşması yaptıkları ülke sayısının ise 170'e yükseldiğini aktardı.

Turhan, "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı yeni havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız" dedi.

Kaynak: AA