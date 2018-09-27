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KOBİ Bilgi Sistemi ile beyannameler otomatik onaylanacak

KOSGEB, veri tabanına kayıtta gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdi.

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KOBİ Bilgi Sistemi ile beyannameler otomatik onaylanacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KOBİ Bilgi Beyannamesi bu aydan itibaren otomatik olarak KOBİ Bilgi Sistemi'nden onaylanmaya başlandı.

KOBİ Bilgi Beyannamesi verilerinin tamamı diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilebilen işletmelerin beyannameleri sistemde otomatik kayda alınıyor. Verileri temin edilemeyenler için uzman onaylı işlem devam ediyor.

Söz konusu uygulama öncesi işletmeler, KOBİ Bilgi Sistemi yazılımında beyan ettikleri bilgilerin çıktısını, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini de ekleyerek KOSGEB müdürlüklerine götürüyor ve onaylatıyordu.

Yeni yazılımla KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin uzman onayına gerek kalmaksızın otomatik olarak evrak kaydına alınması sağlandı.

Eskiden sadece desteklenecek sektörlerdeki firmalar için beyanname doldurmak zorunluyken, yeni uygulama tüm işletmelerin KOBİ beyannamesini doldurabilmesine de imkan verdi.

Kaynak: AA

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