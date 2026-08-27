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Ekonomi
AA 27.08.2026 09:37

Altın fiyatları yeniden hareketlendi

Dünü düşüşle tamamlayan gram altın, yeni güne yüzde 0,3’lük değer kazancıyla 7 bin 129 liradan başladı. Ons altın fiyatındaki toparlanma ve küresel mali endişelerin etkisiyle çeyrek altın 11 bin 676 lira, cumhuriyet altını ise 46 bin 489 lira seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları yeniden hareketlendi
[Fotograf: AA]

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 7 bin 107 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 129 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 676 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 489 liradan satılıyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların arttığına işaret etmesi sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin tahminlerin artması dün dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişleri desteklerken, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

Altının onsu dün yüzde 1,4 azalışla 4 bin 595 dolar seviyesine gerilerken, yeni günde dünkü kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 607 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceğine ilişkin beklentilerle altının onsunda yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının ve ABD ekonomisine ilişkin mali endişelerin altının onsu için destekleyici unsurlar olduğunu, petrol fiyatlarındaki gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğine işaret eden analistler, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

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