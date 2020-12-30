Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 patent başvuru ücretleri belirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Patent ve Marka Kurumunun 2021 yılına ilişkin ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira oldu.
Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,29 lira oldu.
Tasarım tescil başvuru ücreti ise 54,24 lira olarak tespit edildi.
Tebliğ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
Etiketler: Resmi Gazete
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