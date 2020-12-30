Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 446,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.960,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 446,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 446 lira 10 kuruşken satışı ise 446 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 718 lira satış fiyatı ise 723 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 30 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: