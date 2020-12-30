AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping video konferans yöntemiyle "AB-Çin Liderler Toplantısı" gerçekleştirdi.

Toplantı bitiminde AB tarafından yayımlanan bildiride, "AB ve Çin, Kapsamlı Yatırım Anlaşması müzakerelerini prensipte sonuçlandırdı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, anlaşmanın yürürlüğe girdiğinde AB ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisinin yeniden dengelenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Bildiriye göre, Çin, AB yatırımcıları için "eşi görülmemiş seviyede" piyasa erişimi taahhüt etti.

Bildiride, AB firmalarının Çin piyasasında rekabet ederken daha adil muamele göreceği vurgulandı.

Anlaşma, çevre ve iklimle birlikte çalışma standartlarına ilişkin önemli taahhütler içeriyor.

AB-Çin anlaşması neleri kapsıyor?

Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma ile Çin'in otomotiv, finansal hizmetler, sağlık ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörleri Avrupalı yatırımcılara açılacak. Çin'deki kamu şirketleri hizmet alımlarında AB firmalarına ayrımcılık yapmayacak. Çin'deki kamu desteklemeleri daha şeffaf olacak.

Çin'deki zorunlu teknoloji transferi uygulaması yasaklanacak. AB piyasaları da Çinli yatırımcılara açık olmayı sürdürecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal metnin hazırlanması, tercüme edilmesi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.