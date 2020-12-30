Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Innes-Brown'dan Türk sağlık sistemine övgü
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, rutin sağlık kontrolleri nedeniyle bulunduğu Ankara Üniversitesi Hastanesi ekibine uygulanan tedavi için teşekkür ederek, "Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var" dedi.
Büyükelçi Innes-Brown, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dr. Akyürek ve Ankara Üniversitesi Hastanesindeki harika ekibine mükemmel tedavileri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin harikulade sağlık çalışanları ve tesisleri var." ifadesini kullandı.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Innes-Brown'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Ankara Üniversitesinin mükemmel sağlık tesisleri ve dünya çapındaki sağlık ekibi olarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
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