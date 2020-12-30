Malaga kentindeki bir depoya yapılan baskında 2'si Almanya ve 1'i İngiltere vatandaşı üç kişi yakalandı.

Konuya ilişkin açıklamada, çete üyelerinin, Neonazi örgütleriyle de bağlantıları olduğu bildirildi.

Depoda yapılan aramalarda, 160 silah, 10 bin mermi ve 1 el bombası ele geçirilirken, ayrıca Neonazi hareketiyle bağlantılı üniforma, kitap, broşür gibi çok sayıda malzeme bulundu.

Silah, askeri mühimmat ve uyuşturucu kaçakçılığı, sahte belge bulundurma ve suç örgütü oluşturmakla suçlanan 3 kişinin, silahları Doğu Avrupa ülkelerinden tedarik ettikleri belirtildi.

Tutuklananlardan birinin, Neonazi örgütleriyle bağlantılı bir eylemden ve silah ticaretinden dolayı Almanya'da da hakkında açılmış bir soruşturma bulunuyor.

İspanya'daki operasyona Alman polisi de destek verdi.