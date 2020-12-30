Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Yemen saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Aden Havalimanı’nda Yemen hükümet üyelerinin hedef alındığı saldırıyı kınadı.
Yemen'deki Aden Havalimanı'nda yeni kabine üyelerinin inişi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı’na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.
Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yemen
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