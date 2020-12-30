Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."