Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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