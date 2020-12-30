Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılı dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararı için, "Daha önceki kararlarıyla çelişiyor" dedi.

Çavuşoğlu, 'İsrail’e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna "İlişkileri düzeltmek israil'e bağlı" yanıtını verdi.

ABD ile yeni dönem konusunda da konuşan Bakan Çavuşoğlu, Joe Biden ile henüz herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirterek, "Yeni sayfa açabiliriz, sorunları çözmek zor değil. Yaptırımlar konusunda teknik düzeyde çalışma grubu kurulacak" dedi.

Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerin pozitif ortamda yürütülmesi için hazırız" diye konuştu.