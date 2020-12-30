Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne neden olan helikopterin düşmesinin üzerinden 12 yıla yakın zaman geçti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken olayda FETÖ izleri her geçen gün derinleşiyor.

Helikopterden parça söküldüğünü tespit etti

2010'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından kazayı incelemek üzere komisyon oluşturuldu. Teknik komisyonda yer alan Kara Havacılık Komutanlığında görevli Yarbay Nezih Göçmen, helikopter enkazından parça söken askeri personele ait videoyu tespit etti. Video 2011 yılının Eylül ayında kamuoyuna da yansıdı. Parçayı söken askerin ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü olduğu belirlendi.

FETÖ'cüler 2 yıl boyunca dinledi

Yarbay Göçmen'in o tespitinden sonra FETÖ'nün takibini takıldığı ortaya çıktı. Göçmen'in "terör ve suç örgütü" bağlantılı olduğu iddiası ile FETÖ'cüler tarafından 2 yıl yasa dışı dinlenildiği tespit edildi.

Dinleme kararındaki FETÖ imzaları

Yarbay Nezih Göçmen hakkında 2011 ve 2012 yıllarında 3 kez dinleme kararı verildi. Kararlar, dönemin özel yetkili mahkemesi olan Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait. Altında da yine FETÖ'den ihraç edilen hakimlerin imzası bulunuyor. Teknik takip talebinde bulunan ise dönemin Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü. Onun da FETÖ'den ihraç edilmiş olması dikkat çekici.

Yarbay Nezih Göçmen ve 75 mağdurun yer aldığı davada, FETÖ'cü 3 eski hakim hakkında toplam 672 yıl hapis cezası isteniyor.