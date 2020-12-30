Yeni yıl yenilikleri de beraberinde getirecek. Çalışma hayatından yargıya, ticaretten sağlığa pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek.

Yeni asgari ücret

2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Memur ve emekliler de maaşlarını Ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

Burs ve öğrenik kredisine yüzde 18 zam

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi Ocak ayında yüzde 18 zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine bin 300, doktora öğrencilerine bin 950 lira aylık ödeme yapılacak.

e-ticarette gelir vergisi alınmayacak

Yeni yılda e-ticarette vergi muafiyeti başlayacak. İş yeri olmayan, sanayi tipi makine kullanmadan evde imal ettiği ürünleri internetten satanlardan 1 Ocak'tan itibaren gelir vergisi alınmayacak.

Trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek

Yılbaşından itibaren bisküvi, çikolata ve cips gibi gıda ürünlerindeki trans yağ oranı yüzde 2'yi geçemeyecek. Uygulama, Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerinden 3 ay önce yani 1 Ocak'ta devreye girecek.

Ticari araç kullanan sürücülere psikoteknik zorunluluğu

Sürücü kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için psikoteknik belgesi artık zorunlu olacak. Psikoteknik raporu bulunmayan, toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler araç kullanamayacak.

İyi hal düzenlemesinde değişiklik

Yeni yıl ile birlikte iyi hal düzenlemesi değişecek. Cezaevindeki hükümlülerin iyi hal değerlendirmeleri 6 ayda bir yapılacak. Gelişim puanı düşük olan hükümlüler, iyi halden yararlanamayacak.

