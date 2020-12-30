Dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Daha önce 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski tuğgeneral Erhan Caha "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve öldürmeye teşebbüs" suçundan da cezalandırıldı.

Dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 sanık darbe girişimine yardım suçundan 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapse mahkum edildi.

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