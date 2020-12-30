Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Dursun Cin'in verdiği bilgilere göre, salgın sürecinde, alınan tedbirlerle noterlik hizmetinin aksamadan sürdürülüyor.

Noterler yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da mesai yapacak ancak açık olmayacak, alış-satış işlemleri yapılmayacak.

Başkan Dursun Cin, yeni yıl nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımlanan kararname ve genelgelerde, "yıl sonu işlemlerini yapmak üzere mali müşavirlere ve muhasebecilere tanınan muafiyetler ve onlarla birlikte iş yapanlar" ifadesinin yer aldığını hatırlattı:

"Bizim için de bu kısıtlamadan muafiyet kuralı getirildi. Bizler de başta defter tasdikleri olmak üzere süreli işleri yapmak zorundaydık. Yaptığımız işler zaten kamu hizmeti. Bu kamu hizmetini aksatmamak için yıl sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından noterler ve noter çalışanları muaf tutuldu. Noterlikler normal mesaisine devam etmeyecek. Ancak, gecikmesinde zarar umulan işlerle noterlik kanunu gereği görevli sayılıyoruz. O bakımdan başta defter tasdikleri olmak üzere gecikmesinde zarar umulan işlemleri yapmak üzere noterlerimiz ve noter çalışanlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ancak normal mesai düzeninde bir çalışma şeklinde değil yani bütün işlemler yapılacak şekilde değil. Noterlikler fiilen açık olmayacak, alış-satış işlemleri olmayacak."

"Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlayabilir"

Salgın sürecinin başlangıcında Adalet Bakanlığının kararı uyarınca nöbetçi noterlik uygulamasının durdurulduğuna söyleyen Cin, sürecin sonucuna göre bu uygulamanın yeniden başlama ihtimali bulunduğunu sözlerine ekledi.