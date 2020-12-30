Hava Kuvvetleri'nin mavi vatan nöbeti sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı eğitim görevinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Org. Küçükakyüz eğitime "Doğu" uçağı ile katıldı.

Eğitime 1 HİK, 2 F-4, 2 F-16 ve 1 KC-135R tanker uçağı katıldı. Görev sırasında havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı.

1 adet HİK, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağımızın katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’ün de bizzat uçuşa iştirak ettiği eğitim görevinde, havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı. pic.twitter.com/zHczVKVH4W