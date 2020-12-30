Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Afrin'de güvenlik güçleri, terörden temizlenen bölgelerde huzurun sürmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Kritik tüm noktalar, önemli geçiş güzergahları askerlerin aralıksız kontrolü altında.

Teröristlerin bombalı hain tuzakları da bu çalışmalar sırasında özel eğitimli köpekler tarafından bulunuyor. Uzman ekipler, el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor. Havadan görüntülen imha anları, teröristlerin alçak tuzaklarında kurdukları patlayıcının gücünü de gösteriyor.

Bölgede görev yapan jandarma birlikleri de, bombalı tuzaklara karşı yerel halka eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu tür tuzakların fark edilmesiyle, can ve mal güvenliği için yapılması gerekenler öğretiliyor, güvenlik güçlerine haber verilmesi isteniyor.

Bu yılki operasyonlarda Barış Pınarı Harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 115, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP tespit edilerek imha edildi.

Haber: Taylan Yıldırım