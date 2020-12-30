Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen '14'üncü Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, kolluk personeline hizmet içi eğitim verilmesi, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) yaygınlaştırılması, olay kayıt formunun güncellenmesi, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması, emniyet ve jandarmada bu konuda uzmanlaşan birimler kurulması, önleyici tedbir kararlarının uygulanması ve takibi gibi pek çok konunun ele alındığını söyledi.

"63 bin 860 ihbar sayısına ulaştık. İhbarların, yaklaşık yarısı gerçek"

Kamuoyunun da yakından takip ettiği KADES uygulamasının yaygınlaştırıldığını belirten Bakan Soylu, "Şu anda 1 milyon 208 bin indirme, 63 bin 860 ihbar sayısına ulaştık. İhbarların, yaklaşık yarısının gerçek ve ciddi tehlike barındıran ihbarlar olduğunu ve bunların tamamına gidildiğini, müdahale edildiğini de burada ifade etmek isterim" dedi.

"Yerli ve milli elektronik kelepçe ocakta hizmete girecek"

Kasım ve aralık aylarında bakanlıkların ortak değerlendirmesi sonucu elektronik kelepçeyi yaygın olarak başlatacaklarını dile getiren Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezi'mizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı. Ocak 2021'de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak" diye konuştu.

Kadın cinayeti sayısının düştüğünü belirten Bakan Soylu, "2020 yılı içinde bugün itibarıyla 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayeti sayısı 259'dur. Geçen yılın tamamında sayı 336'ydı. Geçen yıl ki sayının 27'si yabancı uyruklu kadınlardan oluşmaktaydı. Bu yıl da yabancı uyruklu sayısı da 14'tür" dedi.