Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşıyan araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 26-27-28 Aralık'ta ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Denetimlerde, 77 bin 974 araç ve sürücü kontrol edilirken, 1225 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı, 854 sürücünün de çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

Ekipler, 103 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1152 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığını tespit etti.

Denetimlerde tespit edilen toplam 7 bin 12 kural ihlaline işlem yapıldı.

