Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu.

Net 2 bin 825 lira

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı.

Toplantısı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kameraların karşısına geçti.

Buna göre 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu. Bakan Selçuk, asgari ücretin geçen yıla göre 500 lira arttığını, yüzde 21,56 oranında yükseldiğini söyledi.

Evli ve 3 çocuklu 3 bin 13 lira alacak

3 çocuklu ve evli işçi, 3 bin 13 lira 72 kuruş alacak. 2021 yılı asgari ücret enflasyonun yaklaşık 7 puan üzerinde belirlendi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.