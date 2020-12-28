Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe de yükselişle 1.435 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.435,51 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.
Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
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